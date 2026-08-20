Михайло Федоров / © Associated Press

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Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова до проведення президентських виборів в Україні є безрозсудним і неправильним.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

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«Аргументи, озвучені Федоровим у його дев’ятихвилинному зверненні, безперечно слушні. Володимира Зеленського було обрано президентом 2019 року, і його п’ятирічний термін сплив два роки тому», — зазначає автор.

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Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану, однак Михайло Федоров має рацію в тому, що війна, розв’язана Росією проти України, може тривати ще роками, створюючи неминучі проблеми політичної відповідальності.

«Проведення виборів під час війни не стало б викликом для російського диктатора Володимира Путіна. Це стало б відповіддю на його молитви. Кремль роками закликає до проведення виборів в Україні. Мета диктатора — посіяти сумніви щодо легітимності Володимира Зеленського. Також він прагне розколоти й дестабілізувати Україну через неминучу політичну поляризацію, яку спровокували б такі вибори», — продовжив він.

На думку оглядача, Україна не може відволікатися на всі ці чинники. На українців чекає найсуворіша зима за всі роки повномасштабної війни. Підготовка до цього періоду має бути пріоритетом для країни, і більшість населення це розуміє. Президент Володимир Зеленський зіткнувся з глибокою політичною кризою на тлі нового корупційного скандалу та публічних закликів до проведення виборів.

Останні заяви Федорова

Звільнення Федорова стало результатом кадрових перетурбацій, розпочатих Зеленським. Замість того щоб піти тихо, колишній міністр провів пресконференцію, де відкрито заявив про конфлікт із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським через перешкоджання оборонним реформам.

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Під тиском суспільства Зеленський звільнив Сирського, проте не задовольнив вимогу про відновлення у посаді Федорова. Відтоді колишній очільник Міноборони активно виступає в медіа, наполягаючи на глибоких змінах у Збройних силах, що розцінюється як потенційний виклик чинному президенту.

Проте заклик Федорова провести вибори відкрив дискусію про те, як мають працювати демократичні механізми, якщо війна триватиме ще довго.

Федоров у своєму зверненні наголосив, що демократія не може бути заручницею Росії, і заявив про необхідність проведення виборів.

«Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату», — сказав він.

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Реакції на заяву ексміністра

Звернення Михайла Федорова 18 серпня можна вважати початком його політичною кар’єри у неполітичні часи, вважає публіцист Віталій Портников.

Політолог та керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко теж каже про «початок політичної гри».

«Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища. Комусь сильною, бо вони виступають проти Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже точно початок політичної гри. І гри ширшої ніж кампанія Федорова», — написав він у Facebook.

Колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега переконаний, що Федоров «зробив фальстарт своєї президентської кампанії».

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