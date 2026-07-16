Федоров може залишитись?: у Зеленського зробили несподівану заяву

Михайло Федоров / © Associated Press

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В Офісі президента України натякнули на можливе збереження Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Остаточне рішення ще не ухвалено, а консультації у владних кабінетах продовжуються.

Про це радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у розмові з Delfi Литва.

Консультації щодо кандидатури на посаду міністра оборони тривають

Подоляк заявив, що остаточного рішення щодо кандидатури міністра оборони України наразі немає. За його словами, консультації тривають, а голосування в парламенті можливе лише після того, як президент внесе відповідну кандидатуру.

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«Консультації ще продовжуються. Нема рішень, немає голосування. Голосування щодо кандидатури міністра оборони — неважливо, чи виконує обов’язки, чи це нова кандидатура — лише після того, як президент вносить кандидатуру до парламенту. А ще точаться дебати і всередині фракції, і всередині парламенту. І ще президент, напевно, ще раз там розмовлятиме з виконувачем обов’язків міністра», — розповів радник ОП.

Він наголосив, що наразі можливі різні сценарії, тому говорити про остаточне рішення як про доконаний факт ще зарано.

Подоляк — про протести проти відставки Федорова

Окрім того, Подоляк прокоментував протести в українських містах проти відставки Федорова.

«Знову ж таки, те, що люди виходять на вулиці, це цікавий симптом, так, симптом демократії. Мені він симпатичний. Люди виходять за те, що вважають підтримати«, — сказав радник президентського офісу.

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За його словами, така ситуація є особливо цікавою, адже зазвичай люди активніше мобілізуються, коли виступають за відставку когось із посадовців. На думку Подоляка, це свідчить про «репутаційний капітал Федорова».

«Але, знову ж таки, я адвокатую лише президента Зеленського, завжди, ви ж знаєте, ну, зрозуміло, чому. Тому що я вважаю, що він перебуває у тій ситуації, коли найбільше глибоко розуміє проблеми. І розуміє, куди краще треба рухатись для того, щоб ці проблеми ставали меншими. Або для того, щоб ми отримували якісь опції для вирішення цих проблем», — пояснив радник ОП.

Подоляк також зазначив, що президент оцінює взаємодію між різними міністрами та іншими ключовими представниками своєї вертикалі й ухвалює кадрові рішення, які, на його думку, мають оптимізувати цю взаємодію. За словами радника ОП, це повинно сприяти більш синхронізованій і скоординованій роботі в один із найважливіших періодів війни.

Нагадаємо, 15 липня Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони, назвавши роботу великою честю. Серед головних досягнень за пів року він виділив відключення Starlink для росіян, реформу закупівель, запуск виробництва дронів та успішне тестування власної балістики. Водночас він визнав, що не встиг завершити трансформацію відомства за стандартами НАТО, повністю перевести закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності.

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Зеленський поки не вносив до парламенту подання на призначення нового міністра оборони. Президент підтвердив, що розглядає кандидатуру нинішнього очільника МВС Ігоря Клименка, наголосивши на його сильних сторонах у питаннях постачання та необхідності впорядкувати мобілізаційні процеси, зокрема усунути «бусифікацію». Водночас Зеленський зазначив, що обидва кандидати — і Федоров, і Клименко — мають вагомі переваги, тому остаточне рішення залишається інтригою.

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