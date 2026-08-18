Федоров неочікувано закликав провести вибори: деталі гучної заяви

Михайло Федоров закликав провести вибори під час війни / © Володимир Зеленський

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував нове відеозвернення. В ньому він зокрема закликав провести вибори в Україні.

Звернення було опубліковане на youtube-каналі Федорова.

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«Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес, навіть за умов тривалої війни», — заявив Федоров.

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Він закликав забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей прифронтових регіонах. Також ексміністр наголосив на важливості безпеки виборчого процесу, незалежності інституцій і довіри до результату голосування.

Федоров визнав, що це зробити складно, але переконаний — не неможливо.

«Складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і цій ситуації, бо демократія — це не розкіш мирного часу. Демократія — це частина того, за що ми сьогодні воюємо. Але є ще одна причина, чому ця розмова потрібна саме зараз. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення», — сказав колишній міністр.

На його думку, українці не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли можна обирати свою владу. Федоров наголосив, що українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля.

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«Росія хоче не просто забрати нашу землю. Вона хоче довести, що українська модель свободи не працює. Саме тому Україна повинна довести протилежне. Україна може одночасно воювати і залишатися демократією. Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось ми це зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі“. І саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», — підсумував Михайло Федоров.

Зауважимо, що це звернення опубліковано в день подання президентом на посаду керівника МО Євгенія Хмари.

Нагадаємо, в Україні тривають протести на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Протестувальники вимагають повернути його в оборонне відомство.

Нагадаємо, Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

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Через відставку Федорова в багатьох українських містах пройшли акції на його підтримку.

Згодом Федоров висловився про протести після своєї відставки і заявив, що не вийде на вулицю до протестувальників і не піде в опозицію до президента Зеленського.

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