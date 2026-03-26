Федоров отримав нового заступника: хто відповідатиме за мільярдні закупівлі для армії

Новим заступником міністра оборони України став Мстислав Банік, колишній посадовець Мінцифри, який керував розробленням та запуском «Дії».

Рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

«Відповідатиме за реформу закупівель. Завдання — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі», — наголосив Федоров.

Відомо, що 2025-го Банік перейшов на посаду керівника цифрових продуктів у Міністерстві оборони, де очолив розвиток «Армія+» та «Резерв+».

Окрім того, він має бойовий досвід. 2024-го він добровільно долучився до війська, створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2.

Окрім того, Кабмін призначив Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони.

«Його завдання — забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів», — повідомив Федоров.

Як повідомлялося, Федоров готує нові рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. З його слів, це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.