Федоров озвучив першочергові завдання у війні проти Росії

Українці кожного дня борються у війні проти росіян. Сьогодні залишається велика кількість проблем, які необхідно вирішити.

Про це повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.

«Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє», — сказав він.

Федоров назвав ключові етапи, які приведуть до цього:

«Перший — перебудова менеджменту. Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони — це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація. Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент — це перше завдання. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі».

