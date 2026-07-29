Федоров перервав довгу мовчанку і назвав реальну причину свого звільнення

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Колишній голова Міноборони Михайло Федоров знову перервав мовчанку після свого єдиного гучного брифінгу, який він дав одразу після відставки.

У свіжому інтерв’ю «Українській правді» Федоров назвав справжні причини своєї відставки.

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«Я б не хотів би будувати якісь теорії навколо цього (свого звільнення — Ред.). І не хотів би переказувати свої розмови з президентом. Чесно скажу — там немає чогось нового, чого б не було публічно озвучено. Причина звільнення в тому, що дуже багато людей „оточили“ Міноборони і мене як міністра, бо ми почали перебудовувати багато процесів всередині», — каже Федоров.

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Екс-міністр відверто зізнався, що на посаді глави Міноборони «наступив на інтереси багатьох людей і компаній». І після цього на нього та його команду посилився інформаційний і правоохоронний тиск.

«І з того, що почало відбуватися в публічному просторі — певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи — десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися», — додав він.

За його словами, причина звільнення пов’язана з перебудовою процесів у сфері закупівель і тендерів.

«Я думаю, це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі», — додав ексміністр.

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Федоров назвав цей конфлікт не особистим, а «світоглядним». Коментуючи конфлікт з Сирським, він запевнив, що Міноборони не блокувало жодного рішення Генштабу.

«Посада міністра оборони — це квота президента. Я без проблем би пішов з посади. Я ніколи не боровся за посади. Якби мені сказали написати заяву, пояснили причини — без проблем», — додав Федоров.

На запитання, чи може бути, що відставка уряду стала певною «ширмою» для його звільнення, Федоров відповів: «Схоже на це».

Також Федоров підтвердив, що новина про звільнення була для нього неочікуваною — про відставку йому повідомили за пів години до засідання фракції «Слуги народу».

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Раніше близький до Зеленського співрозмовник розповів, що в Офісі президента ультиматуми Федорова стали великою несподіванкою.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у команді Зеленського начебто закрили питання щодо повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Новим керівником оборонного відомства стане Євгеній Хмара.

За даними Reuters, Федоров заявив, що не прийме жодної іншої урядової посади, окрім своєї колишньої.

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