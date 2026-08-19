Федоров перейшов у опозицію до Зеленського: політолог назвав дві цілі його заяви про вибори

Ексміністр оборони України Михайло Федоров / © Associated Press

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Ексміністр оборони України Михайло Федоров своєю заявою про вибори фактично перейшов у опозицію до президента Володимира Зеленського. Завданням-мінімум звернення є вплив на голосування щодо кандидатури нового міністра оборони, а завданням-максимум — кардинальна зміна внутрішньополітичного процесу через просування ідеї виборів під час війни.

Таку думку висловив Володимир Фесенко на своїй Facebook-сторінці.

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Федоров перейшов у опозицію

За словами Фесенка, відеозвернення Федорова із закликом до проведення виборів фактично свідчить про його перехід в опозицію. На думку політолога, ситуативно це є реакцією на остаточне закриття питання щодо повернення Федорова на посаду міністра оборони. Водночас, нині ставки у цій політичній ситуації зростають.

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«Федоров по суті пропонує в певній перспективі (і навряд далекій) визначитись українцям, хто правий в його протистоянні із Зеленським. І йдеться не просто про особисте протистояння. Федоров прямо натякає на протистояння з «колективним Зеленським», в якому візуально присутні і Єрмак, і Арахамія, і який, по контексту звинувачується в корупції», — зазначив Фесенко.

Заява Федорова про вибори — які її цілі

Політолог вважає, що ця заява може бути своєрідною прелюдією до власної виборчої кампанії Федорова, а також спробою започаткувати дискусію про проведення виборів під час війни. На думку Фесенка, таким чином ексміністр прагне кардинально переформатувати внутрішньополітичний порядок денний і перехопити стратегічну ініціативу.

Експерт назвав завданням-мінімум цього звернення вплив на голосування у Верховній Раді щодо кандидатури нового міністра оборони. Якщо Федорову вдасться емоційно та політично вплинути на настрої депутатів, це, на думку політолога, може призвести до провалу голосування і створити нову політичну ситуацію в парламенті.

Водночас завданням-максимум Фесенко вважає кардинальну зміну внутрішньополітичного процесу через просування ідеї виборів під час війни.

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«На даний момент більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція зменшення кількості противників виборів під час війни. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни», — наголосив політолог.

Чи можливі вибори під час війни

За його оцінкою, провести повноцінні вибори за звичними процедурами в умовах нинішньої війни практично неможливо. Водночас експерт припустив, що Федоров як фахівець у сфері технологій може запропонувати альтернативні способи голосування, зокрема через смартфон, а можливо, і поштою.

«Впевнений, що вже найближчим часом він запропонує свої конкретні пропозиції з цього приводу. Він буде діяти покроково, щоб постійно зберігати ініціативу за собою», — зазначив Фесенко.

Він також зазначив, що на тлі дискусії про електронне голосування ставлення до виборів через смартфон може змінитися. За словами політолога, зокрема представники опозиції можуть переглянути свої попередні позиції щодо такого формату.

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Вибори президента і боротьба Федорова проти Зеленського

На думку Фесенка, найпростіше навіть у дуже стислі терміни було б організувати таким способом вибори президента України. У такому разі вони фактично могли б перетворитися на референдум щодо довіри до Зеленського та Федорова і вибору між ними. Експерт вважає, що це також може бути частиною політичної стратегії ексміністра оборони.

«Він не може і не хоче чекати. В цьому сенсі він дуже схожий на Зеленського. І Федоров буде боротися проти Зеленського в його ж стилі — рішуче і швидко, але з своїми технологічними перевагами, яких не має у Зеленського. А на даний момент Картонковий майдан і всі противники Зеленського отримують нові гасла, і провідну ідею, яка буде їх рушійною силою», — зазначив Фесенко.

Він вважає, що в Україні, ймовірно, розпочинається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в умовах війни.

«Але саме про війну давайте не забувати. Саме війна є головним викликом для всіх нас, в тому числі і для Зеленського, і для Федорова», — акцентував політолог.

Нагадаємо, 18 серпня у своєму відеозверненні Федоров закликав знайти безпечні та законні механізми для проведення виборів в Україні навіть в умовах війни. Він наголосив, що демократія не повинна залежати від рішень Кремля чи ставати заручницею агресії, а українці мають право оцінювати роботу влади, забезпечивши при цьому голосування для військових, біженців та жителів прифронтових територій.

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