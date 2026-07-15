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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1710
Час на прочитання
2 хв

Федоров підтвердив, що йде з Міноборони: що сказав про рішення Зеленського

Михайло Федоров опублікував звіт за підсумками роботи своєї команди та підвтердив, що йде з Міноборони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
Михайло Федоров

Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Чинний міністр оборони Михайло Федоров написав прощальний допис на посаді очільника відомства та підтвердив, що йде з Міноборони.

Про це він повідомив у соцмережах.

Федоров заявив, що для нього було великою честю «служити українському народу на посаді міністра оборони».

Поки ще чинний голова Міноборони перелічив свої головні здобутки на цій посаді за пів року, назвавши аж 22 пункти. Серед головних:

  • Відключення росіянам Starlink.

  • Зміна системи закупівель. Запуск перших тендерів на далекобійну артилерію і сотні тисяч дронів, що, за його твердженням, економить державному бюджету мільярди доларів.

  • Запуск «непопулярної, але надзвичайно важливої трансформації війська».

  • Створення української балістики.

«Символічно в день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО», — зазначив він.

Що не вдалося Федорову, на його думку:

  • 1. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО.

«Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни», — повідомив він.

  • 2. Перевести абсолютно всі закупівлі на тендери.

  • 3. «Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру», — визначив він третій пункт своєї невдачі.

Що Федоров робитиме далі

Михайло Федоров пафосно заявив, що продовжить працювати «заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації». Проте жодної конкретики щодо ймовірної посади він не навів.

Раніше нардепи розповіли, що Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Наступного дня прем’єрка Юлія Свириденко офіційно подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Коментарі (1)
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anz2348
21:55, 2026.07.15
Єдиний міністр який був ефективний!!! Якого біса Ви пишете, шо він шось пафосно заявив???? Вказівка є від Зеленського? Заважав красти генералам ??? Значить...
Дата публікації
Кількість переглядів
1710
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