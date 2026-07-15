Федоров підтвердив, що йде з Міноборони: що сказав про рішення Зеленського

Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

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Чинний міністр оборони Михайло Федоров написав прощальний допис на посаді очільника відомства та підтвердив, що йде з Міноборони.

Про це він повідомив у соцмережах.

Федоров заявив, що для нього було великою честю «служити українському народу на посаді міністра оборони».

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Поки ще чинний голова Міноборони перелічив свої головні здобутки на цій посаді за пів року, назвавши аж 22 пункти. Серед головних:

Відключення росіянам Starlink.

Зміна системи закупівель. Запуск перших тендерів на далекобійну артилерію і сотні тисяч дронів, що, за його твердженням, економить державному бюджету мільярди доларів.

Запуск «непопулярної, але надзвичайно важливої трансформації війська».

Створення української балістики.

«Символічно в день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО», — зазначив він.

Що не вдалося Федорову, на його думку:

1. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО.

«Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни», — повідомив він.

2. Перевести абсолютно всі закупівлі на тендери.

3. «Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру», — визначив він третій пункт своєї невдачі.

Що Федоров робитиме далі

Михайло Федоров пафосно заявив, що продовжить працювати «заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації». Проте жодної конкретики щодо ймовірної посади він не навів.

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Раніше нардепи розповіли, що Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Наступного дня прем’єрка Юлія Свириденко офіційно подала до Верховної Ради заяву про відставку.

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