Федоров після гучної заяви про вибори зібрався на зустріч до США: ЗМІ дізналися про його загадкові плани

Колишній міністр оборони Михайло Федоров / © Associated Press

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров, який днями закликав владу провести вибори в Україні, планує поїздку до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на американських та українських чиновників, знайомих з цим питанням.

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За словами одного з співрозмовників, закордонна поїздка може відбутися вже наступного тижня.

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Журналісти направили запит Федорову, однак, як стверджується, він не відповів.

Також із коментарем звернулися до Офісу президента. Там заявили, що їм не відомо про такі плани.

Залишається незрозумілим, з ким Федоров планує зустрітися в США. Однак, як раніше повідомляли у ЗМІ, він підтримує тісний контакт з генеральним директором SpaceX Ілоном Маском щодо можливого використання терміналів Starlink, аби протидіяти балістичним російським ракетам.

Федоров закликав до виборів — останні новини

Нагадаємо, 18 серпня колишній міністр оборони України Михайло Федоров записав звернення до українців. У ньому він закликав владу до виборів. Зокрема, він просить знайти безпечні та законні механізми для проведення виборчого процесу навіть в умовах війни.

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На думку політолога Володимира Фесенка, Федоров своєю промовою про вибори фактично перейшов у опозицію до президента Володимира Зеленського. За його словами, його заяває має дві цілі.

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