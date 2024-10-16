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Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку: загроза просування є завжди

Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку: загроза просування є завжди

Не йдеться про можливість українських військ наступати на Запорізькому напрямку - Федоров.

Сьогодні ворог не просувається на Запорізькому напрямку

Курська операція зробила неможливим наступ ворога на Запорізькому напрямку, і це є найважливіше. 

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в інтерв’ю "Голосу Америки". 

"Тому нам треба констатувати, що сьогодні ворог не просувається на Запорізькому напрямку. Чи є загроза, що буде просуватись? Вона завжди є. Тому що у ворога людський ресурс майже необмежений. Вони використовують свій людський ресурс, як гарматне м’ясо. Всі бачили, як місяць тому все відбувалося під Покровськом, коли просто як гарматне м’ясо кидали на убій ворожі тіла. Така ситуація зараз є на Запорізькій лінії фронту, - повідомив він.

Водночас за словами Федорова, сьогодні також не йдеться про можливість українських військ наступати на Запорізькому напрямку. 

"Щоб це зробити – це величезна праця наших військових, яка має налічувати сили та засоби. За моєю інформацією, наразі цього не відбувається", - сказав він.

Раніше у ЗСУ розповіли, яка буде ситуація на фронті взимку та які плани у росіян.

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