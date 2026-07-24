Михайло Федоров / © Associated Press

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не прийме жодної іншої урядової посади, окрім своєї колишньої. Примітно, що йому пропонували кілька інших посад, зокрема віцепрем'єр-міністра з питань оборонних інновацій.

Про це йдеться у статті Reuters.

Видання зауважує, що несподіване звільнення Федорова викликало незвичні для воєнного часу протести. Протягом минулого тижня тисячі демонстрантів зібралися на мітинги в Києві та інших містах, щоб висловити обурення через рішення президента Володимира Зеленського. Зокрема, це змусило його замінити досить непопулярного головнокомандувача на авторитетного молодшого командира.

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Український лідер заявив, що що пропонував ексміністру оборони кілька інших посад. Зокрема, віцепрем'єр-міністра з питань оборонних інновацій. Водночас він не зауважив, що повторно призначить його до Міністерства оборони.

“Відмова Федорова посилює тиск на Зеленського, якому протестувальники встановили термін до п'ятниці, щоб повернути на посаду 35-річного міністра, якому приписують «очищення» міністерства”, - пише Reuters.

У заяві для журналістів Федоров зазначив, що лише посади президента, головнокомандувача та міністра оборони можуть «фактично визначати хід війни».

«Жодна інша посада не наділена реальними повноваженнями для боротьби з корупцією у сфері закупівель, завершення трансформації армії, планування та проведення асиметричних операцій проти ворога», — сказав він.

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За словами джерела, обізнаного з цим питанням, переговори між Зеленським і Федоровим ще тривають.

«Гадаю, вони ще поговорять», — висловився співрозмовник.

Організатор протесту Дмитро Козятинський, ветеран війни, заявив що Федоров «вчинив правильно», залишившись на своєму місці: «Ми обов’язково маємо домогтися цього призначення. У Міністерстві оборони мають відбутися реформи!»

Протести відбуваються в складний для України момент: країна бореться за перевагу над Росією, але все ще стикається з невпинними атаками на полі бою та руйнівними авіаударами по своїх містах.

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Звільнення Федорова і нові перспективи

Напередодні Михайло Федоров заявив, що не розглядає жодної іншої державної посади, окрім повернення на чолі Міністерства оборони. За його словами, саме ця посада дає реальні повноваження впливати на перебіг війни та завершити розпочаті реформи.

Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента готують Федорову надвпливову посаду. За інформацією співрозмовників, західні партнери очікують, що колишній міністр таки погодиться обійняти нову посаду, яку неофіційно називають «miltech czar».

Водночас BBC писало, що для Федорова розглядали кілька варіантів подальшої роботи — не лише посаду радника президента чи роботу в ОП. Втім, за даними джерел, близьких до ексочільника Міноборони, Федоров відмовився від усіх запропонованих посад. Співрозмовники стверджують, що єдиний варіант, який він готовий розглядати, — повернення на посаду міністра оборони.

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