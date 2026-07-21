Федоров відмовився від усіх посад, крім однієї: джерела BBC розкрили деталі головної кадрової інтриги

Михайло Федоров. / © ТСН

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Наразі найбільше запитань викликає подальша політична доля колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомило видання BBC News Україна з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників в Офісі президента і з оточенні самого ексміністра, Зеленський підтримує з Федоровим постійний контакт. Співрозмовники стверджують, що вони спілкуються практично щодня — як під час особистих зустрічей, так і телефоном.

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«Спілкування нормальне: вони розуміють одне одного, бо дуже довго вже разом. У суботу така розмова відбувалась взагалі довше, ніж будь-коли будь з ким в Офісі», — стверджують інформатори BBC News.

Зазначається, що у Федорова «є різні пропозиції, не тільки бути радником президента чи кимось іншим у Офісі». Втім, які саме перспективи і нього, поки не відомо. Водночас, зауважує BBC, інформація про ймовірне призначення ексміністра координатором розвитку військових технологій не відповідає дійсності.

За словами джерел з оточення колишнього очільника Міністерства оборони, він відмовився від усіх запропонованих у посад. Співрозмовники стверджують, що єдиною посадою, яку він готовий розглядати, є крісло міністра оборони.

Втім, у владі скептично оцінюють такий сценарій. На Банковій вважають, що повернення Федорова на чолі міністерства є малоймовірним.

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«Думати про нього знову як про міністра оборони після такого конфлікту між МО, армією та депутатами — дивно», — зазначив співрозмовник в Офісі президента.

За його словами, частина конфлікту є наслідком нерозуміння Федоровим, чим насправді має займатись керівник МО.

«Головна проблема у тому, що всі Мішу призначали міністром оборони, а він сам себе призначив міністром війни: захотів займатись не тільки закупівлями для фронту, а планувати операції, впливати на зміну військового командування і формувати підрозділи, хоча цього нема у його посадових обов’язках. Поки це було не дуже критично, всі це підтримували, але в якийсь момент цього стало занадто багато», — пояснює природу загострення стосунків Федорова і Сирського один із безпосередніх свідків.

Попри те, що у владі високо оцінюють роботу Михайла Федорова на посаді міністра цифрової трансформації та його бачення розвитку технологій у військовій сфері, не всі представники владної команди вважають його командним гравцем.

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За словами одного зі співрозмовників BBC News Україна, Федоров за роки роботи не зміг вибудувати міцних горизонтальних відносин із колегами. Водночас інший співрозмовник BBC каже: є ті, хто вважає, що до публічного виступу проти Сирського Федорова підштовхнуло його оточення. Сам він такі закиди наразі не коментував.

Відставка Федорова — останні новини

Водночас The New York Times пише про те, що президент Володимир Зеленський виступив проти Федорова у грандіозному протистоянні з головкомом ЗСУОлександром Сирським. Втім, стверджує видання, гучна відставка міністра оборони є невдалою, бо сталася у момент, коли ведення війни за допомогою БпЛА схилило шальки терезів на користь України.

Джерела видання ZN.UA у Вашингтоні повідомили, що в ОП готують Федорову надвпливову посаду. За інформацією співрозмовників, західні партнери очікують, що колишній міністр таки погодиться обійняти нову посаду, яку неофіційно називають «miltech czar».

Дата публікації 19:50, 20.07.26 Кількість переглядів 32 Залишилося 4 дні?! Ультиматум Зеленському, заява Буданова й кандидати на місце головкома

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