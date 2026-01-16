Федоров взяв на контроль ситуацію з ТЦК: деталі від Свириденко

Міністр оборони України Михайло Федоров / © Getty Images

Міністр оборони України Михайло Федоров отримав завдання підвищити мотивацію військових та нівелювати негатив від роботи ТЦК та СП.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Перед Федоровим як міністром оборони одне із завдань стоїть — підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів. Він взяв це в роботу», — сказала прем’єрка.

Щодо роботи ТЦК вона висловилась таким чином:

«Ми всі, звичайно, розуміємо, який негативний ефект це має в цілому на призов, тому над цим працюємо. Але це не таке просте завдання в умовах повномасштабного вторгнення».

Завдання Михайла Федорова на посаді міністра оборони

Нагадаємо, після призначення Федорова очільником Міноборони президент Володимир Зеленський окреслив головні завдання відомства. Пріоритетом номер один залишається захист неба та негайна реалізація оборонних рішень. Другим напрямом є технологічне посилення фронту для зупинення просування ворога, що охоплює аудит фінансів, закриття дефіцитів та збільшення виплат військовим на «нулі». Міноборони також має забезпечити бригади базовим рівнем дронів та закупити далекобійні БпЛА. Третім вектором стане масштабна реформа мобілізації та ТЦК для справедливого розподілу ресурсів між армією та економікою.