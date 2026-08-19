Федоров зробив гучну заяву про вибори: він має підтримку українців, але є нюанс

Михайло Федоров та Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

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18 серпня 2026 року Михайло Федоров закликав шукати механізм для виборів під час тривалої війни. Однак цифри соціологів не дають підстав говорити, що особиста підтримка Федорова автоматично означає готовність українців голосувати просто зараз.

ТСН.ua пояснює, що означають останні опитування, кого підтримує суспільство найбільше та чи готове воно до виборів взагалі.

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Що з підтримкою Федорова

Дослідження КМІС від 7 травня — 3 червня 2026 року вимірювало довіру до публічних діячів. Респондентів запитували, чи довіряють вони Михайлу Федорову, якого в анкеті представляли як міністра оборони, а раніше — міністра цифрової трансформації та ініціатора «Дії». Тоді 50% опитаних відповіли, що довіряють йому, 21% — що не довіряють, а 22% сказали, що не знають його навіть після короткого опису.

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Це опитування провели методом телефонних інтерв’ю CATI серед 1015 дорослих громадян на підконтрольній уряду України території. До нього не входили жителі тимчасово окупованих територій і громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Найсвіжіше дослідження Rating Group провела 5–6 серпня 2026 року. 58% опитаних заявили, що довіряють Федорову, 17% — що не довіряють. У гіпотетичному першому турі президентських виборів Федоров отримав би 12,5% серед усіх опитаних — третій результат у переліку групи.

У цьому модельному сценарії попереду опинилися Володимир Зеленський із 25,2% та Валерій Залужний із 16,7%. Далі йдуть Кирило Буданов — 7,9% і Петро Порошенко — 5,6%. Дмитро Разумков набрав 2,8%, Юлія Тимошенко — 2,4%, Андрій Білецький — 2,2%, Сергій Притула та Юрій Бойко — по 1,7%; 3,9% обрали б іншого кандидата, 5,5% не брали б участі в голосуванні, а 11,9% не визначилися з відповіддю.

Rating Group опитала 1000 респондентів методом CATI — телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибірка охоплювала населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій і територій без українського мобільного зв’язку. Результати дослідження зважено за актуальними даними Державної служби статистики; вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення, похибка не перевищує 3,1% із довірчою ймовірністю 0,95.

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Для динаміки можна зіставити ці дані з попередньою хвилею Rating Group, проведеною 20–21 липня. Тоді 65% респондентів висловили довіру Федорову, 72% не підтримали його звільнення з посади міністра оборони, а 13,4% назвали б його у гіпотетичному першому турі.

Чи готові українці до виборів зараз

Найпряміше на питання про час виборів відповіло опитування КМІС, проведене 20 липня — 3 серпня 2026 року. Респондентам запропонували уявити припинення вогню та надійні гарантії безпеки, а тоді запитали, чи варто проводити національні вибори.

15% відповіли, що голосування має відбутися вже зараз, навіть до припинення вогню. Ще 23% обрали варіант після припинення вогню та гарантій безпеки. Водночас 57% вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Отже, 38% респондентів допускають вибори до повного завершення війни — або одразу, або після припинення вогню з гарантіями. Більшість, 57%, відсуває голосування на період після остаточного миру.

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КМІС опитав 974 дорослих громадян методом CATI на підконтрольній уряду України території. Жителів тимчасово окупованих територій і громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, не опитували. Формальна похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 4,1% за довірчої ймовірності 0,95, але інститут окремо застерігає про можливе систематичне відхилення, пов’язане з умовами воєнного часу.

Що змінилося порівняно з попередніми даними

КМІС фіксує певне послаблення категоричної позиції «лише після повного завершення війни», але не зміну більшості. У листопаді — грудні 2025 року 10% допускали вибори до припинення вогню, 23% — після припинення вогню та гарантій безпеки, а 59% — лише після мирної угоди. У липні — серпні 2026 року частка першої групи зросла до 15%, другої — до 23%, тоді як третьої становила 57%.

Ці цифри показують різні шари суспільної думки. Федоров має помітний рівень довіри, частина респондентів називає його у гіпотетичному президентському голосуванні, а його звільнення не підтримувала більшість опитаних у липневій хвилі Rating Group. Водночас за сценарію виборів найближчим часом або після припинення вогню з гарантіями готовність суспільства залишається меншою, ніж підтримка самого політика.

Нагадаємо, що звернення Федорова відкрило політичну дискусію про законний і безпечний механізм виборів, але опитування не підтверджують простого висновку — підтримка Федорова не дорівнює згоді на голосування під час війни. Особиста довіра, гіпотетичний вибір кандидата та готовність справді голосувати — це все ж різні речі.

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