Федорова призначили головою Запорізької ОВА – Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого 2024 року підписав указ про призначення Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Указ розміщено на сайті глави держави.

У січні 2024 року Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної адміністрації та призначення на цю посаду мера Мелітополя Івана Федорова.

"Моя мета незмінна – обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України. Завдання чіткі: посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових; всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації; підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації", - прокоментував Іван Федоров своє призначення на пост.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи буде Україна боротися за Мелітополь.

Читайте також провідні новини дня: