Михайло Федоров / © Associated Press

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пропонував колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову посаду радника в Італії.

Про це він заявив журналістам, пише Reuters.

«Я зателефонував йому на наступний день після його звільнення і запитав: Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник?» — поділився Крозетто.

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На запитання про те, як відреагував Федоров, Крозетто відповів, що колишній український міністр був «зворушений і сприйняв пропозицію як прояв поваги та дружби».

Крозетто окремо додав, що Федоров є «одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою».

Відставка Федорова — що відомо

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського та визнав, що виступав за його звільнення.

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«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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У багатьох містах України тривають мітинги на підтримку Федорова.

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