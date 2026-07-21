Федорову пропонували створити свою партію: деталі від The Times

«Сценарій Залужного»: як звільнення Федорова занурило Банкову в кризу та створило Зеленському нового конкурента

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Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським занурило владу в політичну кризу та викликало хвилю протестів. Попри пропозиції працевлаштування від американських техгігантів, ексчиновник відмовився залишати Україну, а в його оточенні вже заговорили про створення нової партії та потенційні президентські амбіції.

Про це йдеться у статті The Times.

Відмова Кремнієвій долині та пропозиція від Palantir

За даними видання, майже одразу після того, як у середу президент Зеленський звільнив міністра оборони України Михайла Федорова, його завалили пропозиціями роботи, переважно від низки великих технологічних компаній.

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Найбільш спокусливою пропозицією був Алекс Карп, американський мільярдер і головний виконавчий директор Palantir, суперечливої ​​фірми зі штучного інтелекту та аналітики. Але друг Федорова сказав, що він відмовився від пропозиції.

«Михайло сказав Алексу, що хоче залишитися в Україні та працювати на перемогу, тому я думаю, що він продовжуватиме шукати можливості тут, а не їхати до Сполучених Штатів», — сказав друг ексміністра на умовах анонімності.

Чи буде нова партія та потенційні президентські амбіції

Натомість, дедалі більше людей вважають, що 35-річний Федоров одного дня може балотуватися на посаду президента. Союзник колишнього міністра оборони заявив, що його заохочують до створення нової політичної партії, зосередженої на антикорупційних реформах, і що вона вже має підтримку «кількох» депутатів.

Офіційно команда Федорова відмовилася від коментарів щодо президентських амбіцій ексміністра.

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У виданні нагадують, що Зеленський звільнив свого популярного молодого міністра оборони через шість місяців після початку його роботи через невирішені розбіжності між Федоровим та Олександром Сирським, головнокомандувачем Збройних сил.

Але це рішення вийшло далеко за рамки кадрового вибору, зануривши уряд України в кризу в той час, коли імпульс проти Росії, здавалося, був на його боці.

Два українських військових джерела повідомили, що президент цими вихідними скличе військових командирів, щоб вирішити, чи слід також усунути Сирського, хоча хто його замінить, незрозуміло.

Повторення «сценарію Залужного»

The Times зауважує, що це звільнення висвітлило глибоко іронічну закономірність у воєнному уряді Зеленського: схильність звільняти своїх найздібніших заступників, що призвело до того, що вони стали ще потужнішими політичними суперниками.

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«Він зробив те саме з Залужним, і тепер Залужного вважають головною людиною, яка може перемогти Зеленського на виборах», — сказав депутат від партії Зеленського «Слуга народу» на умовах анонімності.

Хоча вибори призупинено, поки в країні війна та діє воєнний стан, деякі опитування теоретично дають Залужному перевагу над Зеленським.

Під час зустрічі Зеленського та Залужного минулого місяця президент запитав свого посла, чи планує той балотуватися, якщо вибори відбудуться цього року. За даними ЗМІ, Залужний підтвердив, що так і буде.

Федоров, якого не враховують у більшості опитувань громадської думки, також має сильну базу підтримки. Опитування, проведене минулого місяця Київським інститутом соціології, показало, що Федорову довіряє більше українців, ніж президенту.

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«Цей скандал значно підвищив політичний авторитет Федорова серед людей», — додав один із депутатів. «Тепер акули кружляють у водах, чекаючи на час, коли ми знову зможемо провести вибори».

«Йдеться не лише про особистості. Йдеться про символи та про майбутнє. Молодь українського суспільства вважає, що майбутнє — це Федоров», — каже Юрій Гудименко, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко

Гудименко, чия організація відповідає за викорінення корупції в Міністерстві оборони, додав, що Федорова, можливо, усунули через те, що він реформував систему оборонних закупівель, надаючи перевагу стартапам, а не вже відомим фірмам. «У нас є група українських військових олігархів, і їхній вплив зростає», — сказав він.

Гра з високими ставками

Протягом кількох годин після звільнення Федоров надсилав повідомлення близьким друзям. «Він був дуже розлючений і здивований, — сказав один із них, — але він боєць, його переповнював адреналін і він хоче перемогти… Він хоче, щоб Сирського замінили молодшим генералом».

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У виданні зауважують, що Федоров «грає в гру з високими ставками». Якщо все зробить правильно, технічно підкований міністр оборони зможе прокласти шлях назад до уряду і, можливо, до президентства. Якщо щось зробить неправильно, на нього чекає робота в Кремнієвій долині, але, як вважають його прихильники, він може ризикнути результатом усієї війни.

«Це була б катастрофа, якби Міша не зміг зробити свій внесок в уряд, бо він дуже талановитий, а нам справді потрібні талановиті міністри», — сказав один із співрозмовників видання. «Але не забуваймо, що в Каліфорнії дуже гарна погода».

Раніше у Financial Times повідомили, що Федоров відмовився від пропонованих Зеленським посад і висунув ультиматум.

У ВВС підтвердили, що Федоров відмовився від усіх посад, крім однієї — міністра оборони.

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