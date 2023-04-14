Фесенко: Розміщення ядерної зброї на території Білорусі — шантаж країн ЄС

Стосуються вони, наприклад, того, що держави Заходу не виконують обов’язки, взяті на себе в рамках Будапештського меморандуму, які нібито стосуються Білорусі тощо.

Чому подібні заяви лунають з вуст Лукашенка і чого він намагається досягти, розповів у ефірі телеканалу FREEДОМ політолог Володимир Фесенко.

"Він (Лукашенко - ред.) не намагається ні до кого достукатися. Заяви відповідають тим чи іншим політичним інтересам, заяви прямо протилежні та абсолютно суперечливі. У одній заяві він говорить, що нібито проти нього хочуть починати війну, що йому погрожують Польща і Литва, держави Заходу нібито не виконують гарантії безпеки. Хоча ми бачимо, хто насправді порушив Будапештський меморандум ще в 2014 року, а потім 24 лютого 2022 року. Це — Росія", - наголосив Фесенко.

Політолог додав, що Білорусь також допомогла в порушенні безпеки України, коли надала свою територію для ударів проти України. Але Лукашенко одночасно, до того ж не вперше, закликає терміново припинити вогонь.

"Щодо заяв про тактичну ядерну зброю, що нібито західні держави порушують Будапештський меморандум — це обґрунтування того, що Росія буде розміщувати на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Тобто потрібен формальний привід. Хоча сам Лукашенко робив подібні погрози ще в 2021 році, коли в нього теж були проблеми, спровоковані у відносинах із Польщею та Литвою, коли Лукашенко спровокував так звану міграційну кризу, завозили мігрантів із країн Азії та колонами їх направляли в бік кордону країн ЄС", - пригадав експерт.

Тоді у відповідь Польща і Литва ввели обмеження. Лукашенко погрожував, зокрема, закликав розмістити на території Білорусі ядерну зброю.

"І ось зараз нова хвиля, тільки тепер це в інтересах Росії. Це загроза Заходу. Це не стільки загроза Україні. Проти України Росія може використати тактичну ядерну зброю за бажання з території тимчасово окупованого Криму або з прилеглих російських регіонів. А розміщення її на території Білорусі — це шантаж країн Європейського Союзу", - переконаний Володимир Фесенко.

За його словами, не випадково верховний уповноважений комісар ЄС, який відповідає за зовнішню політику, говорить про те, що йдеться про загрози європейській безпеці. І, відповідно, Європейський Союз буде відповідати новими санкціями проти Білорусі.

"Лукашенко підіграє Путіну в обмін на нові фінансові подачки, без яких просто неможливо утримувати навіть мінімальну стабільність білоруської економіки. Лукашенко і далі втягується у військові авантюри Путіна. Тому він говорить те, що відповідає його інтересам, інтересам Путіна, намагається обґрунтувати нові злочинні військові діяння росіян і самого Лукашенка", - переконаний експерт.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 10 квітня попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. Диктатор також розповів про свою домовленість з Володимиром Путіним.

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