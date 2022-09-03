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Фейгін заявив, що РФ вимагатиме капітуляції України, навіть коли ЗСУ стоятимуть під Москвою

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Фейгін заявив, що РФ вимагатиме капітуляції України, навіть коли ЗСУ стоятимуть під Москвою

Фото: УНІАН

Росія штучно створює проблеми та підвищує ставки, щоб мати сильнішу переговірну позицію. Навіть у разі повного військового розгрому РФ намагатиметься продовжувати гнути свою "дипломатичну" лінію.

Європа може вести нормальні дипломатичні перемовини лише з Україною, оскільки у Кремлі можуть ставити лише ультиматуми.

Про це російський опозиціонер, юрист та адвокат Марк Фейгін розповів "24 каналу". 

"Вони (у Кремлі – ред.) вже програючи під Москвою, будуть говорити Україні "давайте, капітулюйте перед нами". Вибачте, але Росія не в тій ситуації. Але продовжує говорити про те, що Україна має демілітаризуватися, відмовитися від вступу до НАТО, денацифікуватися, та ще й визнати де-факто статус-кво територій, окупованих Росією", – сказав Фейгін.

Він також висловив переконання, що ні Україна, ні Захід не мають жодних перспектив для діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Бодай якась передумова була б у разі готовності Москви обговорювати відведення військ на лінію 24 лютого.

"Бо повторення всього того самого – це точно не приведе до якогось результату. Тим більше, що все це супроводжується різними моторошними новинами: від Запорізької АЕС до Оленівки, від кастрування військовослужбовців до спроб "суду" над "азовцями", – додав опозиціонер.

Він пояснив, що Росія не раз вдавалася до тактики, коли сама ж створювала проблему і за її розв’язання намагалася здобути якийсь дивіденд. Проте це не рівень діалогу.

"Тобто має бути щось реальне спочатку. Повітрям торгувати вже не вийде: війна до іншого зобов'язує. Тут не вдасться обдурити всіх, бо питання – життя та смерті", – сказав Фейгін.

"Країни Західної Європи намагаються виступити миротворцями, але якось все мляво все одно виходить. Немає в цьому енергії та надії, що Москву вдасться вмовити на щось компромісне. Ще з Києвом можна якось співпрацювати, а Москва ставить ультимативні умови", – додав юрист.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ключові питання, які можуть відкрити переговорний шлях між Україною та Росією.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2295
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