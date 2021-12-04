Фейк на кордоні: Білорусь "побачила" український гелікоптер на своїй території, а Київ це спростував

У Мінську заявили, ніби вертоліт залетів углиб на один кілометр.

У суботу, 4 грудня, офіційний Мінськ виступив із заявою, що, мовляв, під час навчань український гелікоптер Мі-8 залетів углиб Білорусі на один кілометр і летів на висоті близько 100 метрів. Навіть опублікували відео польоту вертольота над лісом та дорогою. У Києві наголосили, що такого не було і це повна дезінформація.

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"Інформація білоруської сторони щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності. Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала на тому, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції "Полісся" для моніторингу кордону активно використовуватиметься як авіація, так і безпілотні літальні комплекси. Авіація використовувалася і сьогодні. Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в т.ч. не допущено порушення повітряного простору суміжної країни", - ідеться в заяві МВС України.

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