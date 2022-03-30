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Фейкова "Південна Осетія" заявила про приєднання до Росії

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Фейкова "Південна Осетія" заявила про приєднання до Росії

ТСН.ua

Лідер сепаратистів "Південної Осетії" заявив про приєднання до РФ.

Невизнане утворення "Південна Осетія" заявило про приєднання до Росії. Псевдопрезидент цієї "недореспубліки" заявив, що це станеться "найближчим часом". 

Про це повідомляє пресслужба путінської партії "Єдина Росія". 

Фейковий "президент недореспубліки" Анатолій Бібілов заявив, що "стратегічною метою утворення" є приєднання до складу РФ. 

"Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. "Республіка Південна Осетія" буде у складі своєї історичної батьківщини - Росії", - заявив Бібілов. 

Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія"

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