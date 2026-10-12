- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1093
- Час на прочитання
- 1 хв
"Фейкові ЗМІ мовчать про ЄС": Трамп знову висловився про скандальну угоду щодо пального з РФ
Трамп знову висловився про скандальну угоду щодо пального з РФ і назвав своє рішення користю для народу США.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував своє гучне і скандальне рішення про поставки дизелю з Росії.
Про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social
Трамп певен, що зробив «правильний вибір», дозволивши Росії експортувати дизельне паливо.
«Євросоюз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір на користь американського народу. Америка — завжди на першому місці», — написав президент США.
Нагадаємо, президент США домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизелю до США та інших країн.
За його словами, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизелю одразу, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом можливі додаткові партії.
Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.
Натомість у Сенаті США Трампа звинуватили в порушенні закону через російський дизель.