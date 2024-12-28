Фіцо стає на один бік із Путіним: МЗС про погрози припинити постачання електрики

У відомсті заявили, що Україна платить за постачання електроенергії чималі гроші.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливе припинення постачання електроенергії Україні.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Нагадуємо Премʼєр-міністру Роберту Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю: Україна платить за нього Словаччині немалі гроші", - йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що Україна була самодостатньою у виробництві енергії, але через агресію Росії, зокрема окупацію Запорізької АЕС і постійні ракетні удари по енергетичних об'єктах, змушена імпортувати частину електроенергії.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, Премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла. На спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії", - зазначили в міністерстві.

У відомстві закликали Словаччину підтримати енергетичну диверсифікацію в Європі, а не сподіватися на продовження залежності від Росії.

"Нагадуємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень" - додали в МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін, схоже, доручив прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

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