Фіцо надумав миритися із Зеленським: кличе на зустріч до Словаччини

Фіцо звернувся до Зеленского з відкритим листом і запросив на переговори.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського.

Текст листа Фіцо опублікував у своєму Facebook.

Словацький прем'єр запевнив, що не відповідатиме на заяву Зеленського від 12 січня, в якій той заявив, що Фіцо зробив ставку на Москву, і поглузував з його відпочинку у В'єтнамі.

Крім того, Фіцо заявив, що не вірить в стратегію, що "продовження взаємного кровопролиття у війні веде до зміцнення позиції України у можливих мирних переговорах".

Основна тема – припинення транзиту російського газу

"Я не маю наміру ще більше нагнітати напруженість. Хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної із припиненням транзиту газу", – заявив політик.

Фіцо закликав Київ взяти активну участь у подальших переговорах з Братиславою щодо газу і в роботі спеціальної робочої групи.

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"Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, якщо є можливість, то найближчим часом, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи", – закликав Фіцо Зеленського.

Фіцо пропонує провести зустріч біля державних кордонів між Словаччиною та Україною.

"Символічно, що для перевезення на словацьку територію можна було скористатися прямим поїздом сполученням Києва до Кошице, що є результатом спільних зусиль наших урядів", – пише словацький прем'єр.

На його думку, така зустріч створить хороші умови для:

відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України,

про вплив зупинки транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки,

розвиток двосторонніх словако-українських відносин.

Нагадаємо, 1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію. У відповідь Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Він припустив, що, "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України.

12 січня Зеленський опублікував різкішу заяву на адресу Фіцо, в якому згадав про нібито відпочинок прем'єра Словаччини в розкішному готелі у В’єтнамі.

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