Фіцо обирає Москву замість Америки: Зеленський різко відповів прем'єру Словаччини

Зеленський дорікнув Фіцо, що той "обирає Москву замість Америки та інших партнерів".

Президент Володимир Зеленський відповів на останні погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський нагадав прем'єру Словаччини, що кілька днів тому президент США Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG (зріджений природний газ – Ред.), зокрема в Європу.

На його думку, зріджений природний газ від США, це саме те, що потрібно для безпеки й стабільності Європи.

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Зеленський з сарказом зауважив, що за американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом.

"Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету. Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", – підсумував президент України.

Нагадаємо, що сьогодні премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини і пригрозив заблокувати всі рішення про допомогу ЄС Україні.

Суперечка між Києвом і Братиславою загострилася після того, як 1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію. У відповідь Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Він припустив, що, "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України".

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