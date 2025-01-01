Фіцо пригрозив через зупинку транзиту газу Росії через Україну

Через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито страждатиме Європейський союз, але не агресорка Російська Федерація.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму відеозверненні.

За словами очільника словацького уряду, згідно зі світовою політикою неважливо, чи "слони люблять один одного, чи б'ються, завжди страждає трава". Політик наголосив, мовляв, не бажає Словаччині такої "трави", яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу РФ через Україну.

"... що матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - висловився він.

Фіцо заявив, що 2025-го продовжуватиме двоколійну політику, яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також "поважатиме міжнародне право й не втручатиметься у внутрішні справи інших".

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

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