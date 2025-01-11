Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України: Шмигаль відреагував

Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

Словаччині буде технічно складно припинити постачання електроенергії до України через європейські правила. Зокрема, цим пригрозила словацька влада.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді", - розповів він.

За словами Шмигаля, Словаччина та її енергомережа є частиною об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

"Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії", - розповів прем’єр.

Крім того, глава українського уряду наголосив, що Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності. Втім, наразі загрози щодо зменшення або обмеження об'ємів імпорту електроенергії немає.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Після цього прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

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