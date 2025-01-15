Фіцо розлютило те, що школяр із синьо-жовтою стрічкою не потиснув руку президенту

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував вчинок школяра Симона Оманіка, який відмовився тиснути руку президентові країни Петеру Пеллегріні.

Про це Фіцо написав у Мережі.

Політик висловив обурення тим, що "невихований підліток з українським прапором на піджаку не потиснув руку президенту Словацької Республіки".

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"Антисловацькі та антивладні медіа шалено аплодують студенту. Кажуть, що його відмова потиснути руку мала б стати прикладом опору", – написав Фіцо.

Він додав, що "соросівські медіа розкладають державу в прямому ефірі".

Прем’єр заявив, що забрав би у школяра нагороду.

"Я не буду мудрим і скажу, що б я зробив, якби мій міністр освіти організував для мене подібний захід, а один з нагороджених студентів не потиснув мені руку, як одному з трьох вищих посадовців держави. По-перше, я б запитав у нього, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би її туди, де вона має бути, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", – йдеться у дописі Фіцо.

Він додав, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає учня, адже "тут нема чого поважати".

Нагадаємо, напередодні у Мережі з’явилося відео, на якому у Словаччині школяр Симон Оманік демонстративно відмовився потиснути руку Пеллегріні під час отримання нагороди за призове місце на математичній олімпіаді. У хлопця на піджаку була українська символіка.

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