Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня 2025 року і подякувати "воїнам Червоної Армії".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня 2025 року, коли в Росії відзначатимуть 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні.

Про це він заявив в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Фіцо, зокрема, сказав, що буде дуже радий подякувати "воїнам Червоної Армії".

"Під час святкування 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції я сказав, що маршал Конєв заслужив пам'ятник у Словаччині. Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни і передусім перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - сказав очільник словацького уряду.

Фіцо також зазначив, що Європейський Союз уже втомився від війни в Україні.

"Ось вам зброя, ось вам гроші, боріться, тільки не набридайте нам, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - сказав прем’єр-міністр Словаччини.

Раніше повідомлялося, що Роберт Фіцо у інтерв'ю Скабєєвій цинічно заявив, мовляв, "у квітні 2022-го на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

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