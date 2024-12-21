Фіцо винуватив Зеленського у спробі підкупу: деталі від Politico

Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського у спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.

Про це повідомило видання Politico.

За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

"Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.

Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу".

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

Нагадаємо, Роберт Фіцо розкритикував позицію України щодо транзиту газу. З його слів, це є однією з п’яти основних розбіжностей між країнами. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти.

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