Фіцо вслід за Трампом виправдав агресію Росії і напав на Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо слідом за президентом США Дональдом Трампом фактично виправдав російську агресію проти України та звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в небажанні "проводити вибори".

Про це словацький політик заявив під час свого виступу на заході американських консерваторів CPAC, пише "ЄП".

Під час своєї промови, Фіцо похвалив американського президента, який, за його словами, повертає "мир до Європи". Що більше, прем'єр цинічно наголосив, мовляв, Кремль мав причини для нападу.

"Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО", – заявив він.

З його слів, "конфлікт" міг би бути вирішений набагато швидше, але "абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії".

У своєму виступі премʼєр Словаччини також підтримав останні заяви Трампа про Володимира Зеленського, заявивши, що останньому "насправді потрібна ця війна".

"Коли йде війна, не може бути демократичних виборів... Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", - додав Фіцо.

З його слів, "мирні переговори" можуть і не призвести до втілення справедливого і сталого миру для України та її територіальної цілісності.

"Однак Європа в будь-якому випадку повинна допомогти президенту США якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети", – вважає він.

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