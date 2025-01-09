Фіцо заявив про домовленості з Путіним про газ для Словаччини: деталі

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що заздалегідь забезпечив постачання газу РФ до Словаччини під час зустрічі в Москві з російським "фюрером" Володимиром Путіним.

Сталося це перед тим, як Україна припинила транзит газу, повідомляє Reuters.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - висловився політик.

Втім, словацький прем'єр не надав більш детальної інформації про постачання газу.

Зауважимо, що раніше Фіцо звинуватив Україну у завданні шкоди Словаччині, адже Україна не продовжила угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024-го. Крім того, очільник уряду Словаччини пригрозив припинити постачання електроенергії до України та навіть скоротити допомогу біженцям. також прем'єр звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення постачання з України Братислава продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік". Втім, Фіцо заявив, що зупинка постачання палива з України нібито обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів і в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

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