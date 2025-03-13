Фіцо заявив, що підтримує будь-яку пропозицію щодо закінчення війни в Україні

Він заявив, що ця війна у нього асоціюється "зі щоденним вбивством словʼян".

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він буде підтримувати будь-яку пропозицію, яка приведе до закінчення війни в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що у нього війна в Україні асоціюється "зі щоденним вбивством словʼян".

"Я підтримую всі мирні плани, я підтримую всі пропозиції щодо припинення вогню в Україні. Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є премʼєр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", – написав Фіцо.

Раніше повідомлялося, що словаки, незадоволені урядом Фіцо, зібрали понад 5 млн євро на зброю для України.

Ми раніше інформували, що у партії Фіцо заявили, що не бачать проблеми в тому, щоб "росіяни були в Києві".

Читайте також: