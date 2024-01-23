Фіцо зробив скандальну заяву про "відсутність" війни в Києві

Прем’єр Словаччини вважає, що в Києві немає війни.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, мовляв, життя в українській столиці Києві "абсолютно нормальне", і що там немає війни.

Висловлювання словацького прем'єра пролунали напередодні його зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем, повідомляє Reuters.

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюсь, що ви несерйозні. Поїдьте туди і побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - відповів Фіцо на запитання журналіста, чи було б поїхати до Києва, аби краще зрозуміти війну.

З його слів, більш практично зустрічатися із Шмигалем в Ужгороді. Нібито саме це місто обрала українська сторона після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що Україна повинна відмовитися від території, щоб припинити війну. На його думку, це єдиний спосіб припинити врегулювати збройний конфлікт.

У українському МЗС різко відповіли на цю скандальну заяву про "поступки територіями" Росії. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

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