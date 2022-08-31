Фігура неоднозначна і часто суперечлива: плюси і мінуси політики епохи Горбачова 

Горбачов зіграв більш негативну роль відносно України, ніж Єльцин, проте більш позитивну, ніж усі радянські керманичі-попередники разом узяті

Зі смертю Михайла Горбачова, останнього радянського Генсека і єдиного радянського Президента, закінчилася епоха пострадянського періоду.

Про це у повідомленні у Facebook повідомив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Мегера.

«Фігура неоднозначна і часто суперечлива…», - зауважив він.

До плюсів треба віднести, хоча половинчасті і непослідовні, але процеси демократизації СРСР, звільнення політичних дисидентів, перші паростки гласності і свободи слова, перші відносно вільні вибори до представницьких органів влади, період ядерної розрядки між СРСР і США, виведення окупаційних радянських військ з Афганістану, падіння Берлінської стіни, об’єднання Німеччини, розпад Організації Варшавського Договору, вільні вибори у контрольованих раніше Кремлем державах Східної Європи.

До очевидних мінусів Горбачова - першотравнева демонстрація у Києві в 1986 році, тобто через кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, придушення силовими методами руху до незалежності Литви, Грузії, інших колишніх союзних республік, а в сучасний період - підтримка агресії РФ проти України.

«На мою думку, Горбачов зіграв більш негативну роль відносно України, ніж Єльцин, проте більш позитивну, ніж усі радянські керманичі-попередники разом узяті.

У мене сьогодні нема ні співчуття, ні радості. Це лише історичний факт, який відбувся», - резюмував Мегера.

Нагадаємо, що у липні журналіст Олексій Венедіктов, який був близьким другом Горбачова, заявив, що той жахався, побачивши, як російський диктатор Володимир Путін зруйнував справу його життя.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє [що відбувається]. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова", – заявляв Венедіктов, нагадуючи про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.