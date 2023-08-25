Фігуранти скандалу з куртками для ЗСУ пов'язані зі зрадником Богуслаєвим – ЦПК

Зокрема, нардеп Касай був гендиректором спорткомплексу "Мотор-Січі", а його рідний брат і помічниця фігурували на записах розмов Богуслаєва, коли той наказував не дати ГУР вилучити гелікоптер компанії для бойових завдань.

Ймовірно причетний до закупівель утридорога курток для ЗСУ нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай пов’язаний з підозрюваним у держзраді екснардепом та експрезидентом "Мотор-Січі" В’ячеславом Богуслаєвим.

На це звернули увагу в ГО "Центр протидії корупції".

У повідомленні ЦПК 25 серпня йдеться, що Касай став нардепом від "Слуги народу", вигравши вибори на 74-му окрузі в Запоріжжі. На момент виборів Касай працював на посаді гендиректори спорткомплексу підприємства "Мотор-Січ", президентом якого був екснардеп В’ячеслав Богуслаєв. Останній підозрюється у держзраді, бо навіть після повномасштабного вторгнення Росії постачав двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів ворога, а також фінансував терористів "ДНР".

Коли Касай став народним депутатом, то взяв собі в помічники ексрадників Богуслаєва, зокрема Наталію Ульяненко. Зазначається, що нардеп має брата-близнюка – Павла Касая, який донедавна був директором із маркетингу та торгівлі підприємства "Мотор-Січ". А син Павла – гандболіст Олександр Касай був засновником фірми, яка втридорога постачала для ЗСУ "зимові" куртки.

Касай фігурує у плівках Богуслаєва

"Цікаво, що Павло Касай і Ульяненко фігурують на плівках Богуслаєва, які опублікували "Схеми": Під час телефонних розмов згадували і "Гєну", тобто Геннадія Касая. Це записи розмов Богуслаєва з підлеглими, на яких він дає вказівки не дати українській розвідці вилучити гелікоптер "Мотор-Січі" для бойових завдань", – йдеться в повідомленні ЦПК.

Там також нагадали, що Богуслаєв вже після повномасштабного вторгнення проводив перемовини з росіянами. Зараз він перебуває під вартою.

У ЦПК звернули увагу на те, що водночас експідлеглий Богуслаєва – нардеп Геннадій Касай – досі входить складу парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, а також має доступ до державної таємниці.

Що відомо про закуплі курток для ЗСУ втридорога: до чого тут Касай

На початку серпня журналісти опублікували розслідування про закупівлі Міністерством оборони літних військових курток під виглядом зимових за завищеною ціною. Так, ціна придбаних 2022 року курток для ЗСУ зросла утричі під час доправлення до України з Туреччини: дорогою між митницями куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і коштували вже не 29, а 86 дол. за штуку.

За даними журналістів, контракт на постачання курток на 30 млн дол. Міноборони укладало з турецькою компанією Vector avia hava araçlari, одним із власників якої був племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая. Після виконання угоди племінник політика був виведений зі складу фірми.

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