Фільми в кінотеатрах англійською і не тільки: що передбачає законопроєкт Зеленського

У документі також визначені також категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

Законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" передбачає, що від 2027 року усі англомовні фільми у кінотеатрах показуватимуть мовою оригіналу із українськими субтитрами.

Про це йдеться у відповідному документі на сайті парламенту.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт №9432, який має офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Документ унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, у роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо.

Фільми в кінотеатрах англійською мовою

Законопроєкт також передбачає, що у кінотеатрах Україні усі англомовні фільми мають демонструватись мовою оригіналу, однак із українськими субтитрами. Таке нововведення мало б запрацювати від 2027 року.

Так, вже 2025 року частка фільмів в українських кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами має становити 50%, 2026 року – 75%, від 2027 року – 100%. Зауважимо, що від 2025 до 2027 року українцям має надаватися грошова допомога для купівлі квитків на такі фільми.

Окрім того, поруч з державною має бути забезпечена також англійською мовою інформація про культурні заходи, музейні експозиції та туристичні ресурси.

Англійська мова в українській освіті

Документом також передбачено, що англійську мову мають вивчати у середніх, професійних та вищих навчальних закладах. Використання англійської передбачене і в освітньому процесі у дошкільних закладах.

Англійська для держслужбовців

У законопроєкті також визначені також категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

Так, обов'язково володіти англійською мовою мають кандидати на такі посади:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабмін;

голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, перелік яких встановлює Кабмін;

поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посади начальницького складу інших правоохоронних органів, посади начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабміном;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлює Кабмін;

керівників суб'єктів господарювання держсектору економіки, перелік яких встановлює Кабмін.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середині червня анонсував законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Очільник уряду тоді пояснив, що англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої зарплати.

Коментуючи поданий Зеленським законопроєкт, секретар РБНО Олексій Данілов зазначив, що українці мають інтегруватися до світової спільноти і англійська мова є ключовим фактором.

Зауважимо, що водночас у Росії узялися воювати з англійською мовою. Так, навесні у тамтешній Держдумі запропонували виключити англійську з переліку обов'язкових предметів у російських школах.

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