Чому мирний план з "ампутацією" територій відлякає інвесторів від України

Реклама

Мирний план для України, який би «ампутував» окуповані Росією території, матиме високу економічну ціну для Європи. Усі пропозиції щодо припинення вогню, представлені за останні два тижні або адміністрацією США, або європейцями, передбачають прийняття Києвом того, що Росія зберігає принаймні тимчасовий контроль над захопленими територіями. Це створить осередок невизначеності, який обтяжуватиме економіку Європи протягом багатьох років.

Про це пише колумність П’єр Бріансон у колонці для Reuters.

По-перше, мир ставить під сумнів питання про те, чи змириться Володимир Путін коли-небудь з тим, що заморожені резерви його країни — близько 300 мільярдів доларів у США, Японії, Великій Британії та Європі — можуть бути використані для відбудови України, як вимагають уряди ЄС. У кращому випадку він навряд чи це зробить.

Реклама

Пропозиція, яку обговорюють у ЄС та підтримує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передбачає використання принаймні активів центрального банку блоку — близько 210 мільярдів доларів — як гарантії для «репараційного кредиту» Україні. Але лідерам ЄС потрібно діяти набагато швидше, щоб переконатися, що ці активи допоможуть компенсувати Києву агресію Росії.

Майже рік тому Світовий банк оцінив вартість відбудови України в 524 мільярди доларів протягом наступних десяти років. Через рік рахунок наближається до 600 мільярдів доларів, повідомив виданню європейський чиновник. Замість того, щоб Росія взяла на себе половину, відмовившись від своїх заморожених резервів, союзникам України, можливо, доведеться взяти на себе більшу частину фінансового тягаря.

За даними Світового банку, відбудова України повинна фінансуватися за рахунок поєднання коштів іноземних урядів, міжнародних організацій та приватних інвесторів. Але якщо статус територій не буде врегульовано, Україна не зможе розраховувати на приплив приватного іноземного капіталу, який допоміг би відновити її економіку. Навіть якщо обидві сторони погодяться на нестабільний статус-кво, страх відновлення воєнних дій — і чергового російського вторгнення — роками відлякуватиме інвесторів.

Якщо на сході України буде оголошено таке нестабільне перемир’я, яке зараз розглядається, західним європейцям, як мінімум, доведеться збільшити свої витрати на оборону навіть швидше, ніж вони планують. Винагороджуючи війну Путіна, інші країни, близькі до Росії, повинні будуть посилити пильність, як і решта Європи.

Реклама

Остання проблема для Європи та України полягає в тому, що «мир» дасть Путіну економічну перепочинок. У первісній американській версії можливого перемир’я економічні санкції Вашингтона, що діяли з 2022 року, були б скасовані. Після трьох років перегріву через перетворення на повноцінну військову економіку це стало б переломним моментом для Росії.

Якщо санкції будуть скасовані, перспективи для економіки — а отже, і для переозброєння Росії — виглядатимуть більш оптимістичними, попереджає Reuters.

Часткове перемир’я, засноване на статус-кво, матиме одну потужну привабливість: припинення руйнувань та тисяч смертей. Але якщо Європа роками буде обтяжена нестабільною Україною, небезпека полягає в утворенні фінансової чорної діри — і, в будь-якому разі, в реальному шансі на майбутній конфлікт.

Раніше у CNN написали, як Володимир Зеленський змушений обирати між жахливою угодою та невигідним миром.