Фінансова допомога ЄС під загрозою: яку вимогу висунула Угорщина Україні

Нафтопровід "Дружба" / © Associated Press

Уряд Угорщини заявив, що буде блокувати погоджений Європейським Союзом кредит Україні на €90 млрд, доки не відновиться транзит нафти через трубопровід «Дружба».

Таку умову висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляють ЗМІ.

За словами Сійярто, Угорщина тимчасово заблокує доступ України до фінансової допомоги, включно з кредитом на €90 млрд, якщо не відновиться постачання сирої нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба». Він стверджує, що наразі транзит через цю ключову інфраструктуру не здійснюється, і це нібито є порушенням угоди між Україною та Європейським союзом.

Сійярто назвав ситуацію «політичним шантажем», вказуючи, що зупинка поставок може штучно підвищити ціни на паливо перед виборами в Угорщині, але угорська влада не має наміру йти на поступки.

У грудні 2025 року лідери ЄС погодили створення механізму, за яким Україні має бути надано €90 млрд кредитної підтримки для стабілізації бюджету та закупівлі оборонної продукції. Однак для остаточного запровадження цієї допомоги потрібне одностайне рішення членів ЄС, яке наразі гальмується.

Блокування цього кредиту також може вплинути на подальші фінансові програми для України, зокрема погоджувану програму Міжнародного валютного фонду.

Головним каменем спотикання є відносини між Києвом і Будапештом щодо енергетичного транзиту та політичного тиску на Угорщину, що вже раніше призводило до суперечок у рамках ЄС.

Нагадаємо, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у місті Броди Львівської області.

Згодом у МЗС України повідомили, що через обстріл російськими військами транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту, пов’язуючи це з позицією Братислави щодо євроінтеграції України. Аналогічну оцінку озвучив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, заявивши, що зупинення постачання має політичні мотиви.