Фінансове питання: що Білий дім каже про переговори в Женеві
США заявляють про «значний прогрес» у переговорах між Україною та РФ.
На переговорах у Женеві обидві сторони досягли значного прогресу, проте згодом відбудеться ще один етап переговорів.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.
Левітт похвалила свого боса, що він і його адміністрація доклали «велику кількість часу та зусиль до спроб закінчити цю війну, яка відбувається дуже далеко від Сполучених Штатів Америки».
«Проте Трамп — це президент миру. І тому він присвятив величезні ресурси, щоб покласти цій війні край. Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною», — зазначила прессекретарка.
За її словами, в Женеві було досягнуто суттєвого прогресу з обох сторін, які погодилися поінформувати своїх лідерів та продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів.
Левітт вкотре продовжує шокувати українців, як саме президент США ставиться до агресії РФ. За її словами, Дональд Трамп розглядає «цю ситуацію» як вкрай несправедливу — щодо українців, росіян та американських платників податків, «які раніше оплачували військові зусилля у цій війні, доки президент Трамп не поклав цьому кінець».
«І я хотіла б нагадати всім у всьому світі, що Сполучені Штати, як і раніше, продають зброю НАТО, яка потім прямує до України для захисту її свободи та її кордонів», — заявила вона.
Нагадаємо, ввечері 17 лютого в Женеві закінчився перший день тристоронніх консультацій між Україною, США та РФ.
Сьогодні, 18 лютого, відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна–США–Росія.
Згодом стало відомо, що сьогодні, крім тристоронньої зустрічі, Рустем Умєров і Давид Арахамія мали окрему зустріч з головою російської делегації Мединським без представників США.
За інформацією видання Axios, переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».
The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, що свідчить про мізерний прогрес.