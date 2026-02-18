ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
2 хв

Фінансове питання: що Білий дім каже про переговори в Женеві

США заявляють про «значний прогрес» у переговорах між Україною та РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

На переговорах у Женеві обидві сторони досягли значного прогресу, проте згодом відбудеться ще один етап переговорів.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Левітт похвалила свого боса, що він і його адміністрація доклали «велику кількість часу та зусиль до спроб закінчити цю війну, яка відбувається дуже далеко від Сполучених Штатів Америки».

«Проте Трамп — це президент миру. І тому він присвятив величезні ресурси, щоб покласти цій війні край. Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною», — зазначила прессекретарка.

За її словами, в Женеві було досягнуто суттєвого прогресу з обох сторін, які погодилися поінформувати своїх лідерів та продовжити спільну роботу над мирною угодою. Тож у майбутньому відбудеться ще один раунд переговорів.

Левітт вкотре продовжує шокувати українців, як саме президент США ставиться до агресії РФ. За її словами, Дональд Трамп розглядає «цю ситуацію» як вкрай несправедливу — щодо українців, росіян та американських платників податків, «які раніше оплачували військові зусилля у цій війні, доки президент Трамп не поклав цьому кінець».

«І я хотіла б нагадати всім у всьому світі, що Сполучені Штати, як і раніше, продають зброю НАТО, яка потім прямує до України для захисту її свободи та її кордонів», — заявила вона.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого в Женеві закінчився перший день тристоронніх консультацій між Україною, США та РФ.

Сьогодні, 18 лютого, відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна–США–Росія.

Згодом стало відомо, що сьогодні, крім тристоронньої зустрічі, Рустем Умєров і Давид Арахамія мали окрему зустріч з головою російської делегації Мединським без представників США.

За інформацією видання Axios, переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».

The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, що свідчить про мізерний прогрес.

Дата публікації
Кількість переглядів
482
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie