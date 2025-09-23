Фінансують війну проти самих себе: Трамп в ООН "розніс" ЄС і НАТО

Президент США Дональд Трамп звертається до учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у вівторок, 23 вересня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купляючи російську нафту.

Про це глава Білого дому сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

За його словами, країни НАТО фінансують війну проти самих себе, адже вони продовжують купувати російську нафту.

Реклама

«Китай та Індія є основними спонсорами війни в Україні, адже вони купують російську нафту. Неприпустимо, але навіть країни НАТО не припинили закупівлі російських енергоресурсів. Мені це дуже не подобається. По суті, вони фінансують війну проти самих себе», — сказав президент США.

Трамп заявив, що якщо Путін не погодиться на мирну угоду, США готові запровадити проти РФ високі мита. Проте наголосив, що до цих мит обов’язково має доєднатися Європа.

«Ви (країни ЄС — Ред.) набагато ближче до місця подій. Між нами (і Росією — Ред.) океан, але ви прямо тут. І ви купуєте нафту та газ у Росії, одночасно борючись з Росією. І це дуже соромно. І я подумав, що дуже соромно, коли я про це дізнався. Тож цим країнам потрібно відмовитися від закупівлі, навіть в Росії, інакше згубиться ще більше життів. І я буду боротися з європейськими країнами тут», — обурився американський президент.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Трамп не тисне на Росію.