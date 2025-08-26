Фінансування Starlink для України розсварило польських політиків: що відомо

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена заявив, якщо Україні потрібен Starlink, то мовляв, вона повинна самостійно його фінансувати. Очільник МЗС Радослав Сікорський різко відреагував на це.

Заяви політиків з’явилися у їхніх соцмережах.

Вчора після того, як польський президент Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям, віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський заявив, що тепер Варшава не буде фінансувати Starlink для України. Саме після цієї заявив і виникла суперечка між Сікорським та Менценом.

Менцен заявив, мовляв, не бачить причин, чому Польща повинна оплачувати українцям Starlink.

"Якщо Україна хоче мати Starlink, нехай сама за нього платить... Гроші польських платників податків повинні йти на потреби поляків!" – написав політик.

Тим часом Сікорський наголосив, що "зовнішня політика складніша за таблицю множення". Ба більше, додав він згодом, у Москві будуть “у захваті від рішень про обмеження допомоги Україні та українцям".

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, у тому числі фінансовим, польського платника податків", – написав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща заблокувала фінансування Starlink для ЗСУ після вето президента Кароля Навроцького. Окрім, таке рішення польського лідера також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.

Втім, в канцелярії президента Польщі наголосили, що надалі продовжуватимуть фінансувати Starlink. З його слів, витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону.