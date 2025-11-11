Фінансування України на межі зриву: план із замороженими активами Росії знову забуксував

Україна та Євросоюз / © ТСН.ua

Європейський план використання заморожених російських активів для підтримки України опинився під загрозою зриву через позицію Бельгії та відкритий опір Словаччини. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо прямо заявив, що заблокує ініціативу, якщо кошти підуть на військові витрати.

Про це йдеться у статті Politico.

Бельгія наполягає, щоб країни ЄС надали фінансові гарантії за позику, забезпечену прибутками від заморожених російських державних активів, які зберігаються на її території. Як повідомили двоє європейських посадовців, керівництву Єврокомісії не вдалося переконати бельгійського прем’єра підтримати ініціативу під час зустрічі минулої п’ятниці.

Додаткові труднощі створив Фіцо, який публічно виступив проти цього механізму.

«Словаччина не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах із вилучення заморожених активів, якщо ці кошти підуть на військові витрати України», — заявив прем’єр Словаччини у неділю.

Його позиція підкреслює правові виклики, з якими стикається Єврокомісія, намагаючись знайти спосіб обійти потенційне вето з боку проросійських країн — Словаччини та Угорщини — під час голосування за продовження санкцій. Такої ж небезпеки побоюється і Бельгія.

Наразі Комісія розробляє юридичний механізм, який дозволить утримувати заморожені активи під контролем ЄС доти, допоки Росія не припинить війну і не виплатить Україні репарації. Без цього рішення Словаччина чи Угорщина можуть заблокувати всю ініціативу, адже санкції проти РФ потрібно поновлювати що шість місяців. У такому разі гроші можуть бути повернені Москві.

Міністри фінансів ЄС планують знову обговорити це питання на засіданні Раді з економічних і фінансових питань, що відбудеться в листопаді у Брюсселі. Очікується, що Єврокомісія представить список альтернативних варіантів фінансування України, якщо використання російських активів не буде погоджено.

Метою цього документу є нагадати країнам-членам, що у разі провалу плану з репараційним кредитом їм доведеться фінансувати підтримку України власним коштом. Це неприємна перспектива для держав, чиї економіки досі відновлюються після пандемії коронавірусу. Особливо для Словаччини, де рівень державного боргу перевищив 88% ВВП.

Альтернативні варіанти підтримки України

Єврокомісія паралельно шукає інші джерела фінансування для стабілізації української економіки та забезпечення її здатності продовжувати опір російській агресії.

Одним із потенційних партнерів розглядають Норвегію. Міністр фінансів країни прибуде до Брюсселя в середу, щоб обговорити потреби України. Економісти та політики пропонують, щоб Норвегія, маючи потужний суверенний фонд, виступила гарантом за репараційним кредитом. Однак, за словами європейських чиновників, ймовірність такого рішення залишається низькою.

Крім того, Єврокомісія закликає держави-члени активніше використовувати програму SAFE обсягом 150 млрд євро, яка передбачає спільні оборонні закупівлі, щоб пришвидшити постачання зброї українським військовим.

Якщо ж Бельгія, Угорщина та Словаччина не змінять свою позицію, Євросоюзу доведеться шукати інші джерела фінансування.

Наступний саміт лідерів ЄС заплановано на середину грудня. Однак, за словами одного з європейських чиновників, навіть якщо угоди щодо репараційного кредиту буде досягнуто на той час, це може виявитися запізно — її ратифікація в національних парламентах, зокрема у Франції та Німеччині, може тривати кілька місяців.

Затримки на рівні ЄС також ускладнюють міжнародне фінансування України. МВФ зможе надати новий транш лише тоді, коли буде впевнений у стабільності фінансової системи держави, а репараційний кредит залишається ключовим фактором для позитивного рішення.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що ЄС наближається до ухвалення історичного рішення про використання близько 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку для фінансової підтримки України. За попереднім планом, Україна могли б отримати близько 140 млрд євро у вигляді кредитів, які підуть як на військові, так і на економічні потреби. Проте найбільший спротив чинить Бельгія, яка вимагає юридичних гарантій через побоювання позовів з боку Росії.

Згодом того ж місяця Бельгія, де зберігається значна частина заморожених активів РФ, пригрозила заблокувати рішення ЄС щодо їхнього використання для «репараційного кредиту» Україні, якщо не будуть виконані її вимоги. Через це Євросоюз відклав рішення до грудня.