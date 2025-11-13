Фінансування України під загрозою: ЄС пропонує альтернативи замороженим російським активам

Заморожені активи РФ / © ТСН.ua

Євросоюз розглядає альтернативні варіанти фінансування України, якщо план із використання заморожених російських активів не буде реалізовано.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час виступу у Європейському парламенті, передає Politico.

Фон дер Ляйєн повідомила, що Єврокомісія спочатку пропонувала використати російські державні активи, які перебувають у Європі, для формування кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро. Проте ця ініціатива зіткнулася з опором Бельгії: більшість активів зберігається у фінансовій компанії Euroclear, і країна побоюється юридичних та фінансових ризиків.

Якщо план із замороженими активами не буде реалізований, Єврокомісія пропонує два альтернативні шляхи: випуск загальних облігацій ЄС, погашення яких відбуватиметься за рахунок національних бюджетів, або пряме фінансування України окремими країнами. Однак ці варіанти є проблемними для держав із високою заборгованістю, таких як Франція та Італія.

"Використання заморожених російських активів є найефективнішим способом підтримати обороноздатність та економіку України і дати зрозуміти Росії, що час не на її боці", — підкреслила фон дер Ляйєн.

Коментарі керівниці ЄК прозвучали напередодні засідання міністрів фінансів ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть питання фінансування України. Європейські лідери мають знайти рішення якнайшвидше, адже кошти Києва можуть вичерпатися вже наступної весни.

Раніше повідомлялось, що європейський план використання заморожених російських активів для підтримки України опинився під загрозою зриву через позицію Бельгії та відкритий опір Словаччини. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо прямо заявив, що заблокує ініціативу, якщо кошти підуть на військові витрати.