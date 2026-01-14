Прапор Естонії / © Unsplash

Європа не повинна скорочувати підтримку України навіть за умов бюджетних проблем в окремих країнах, адже йдеться про питання існування ліберальної демократії та збереження людських життів.

Про це в коментарі Bloomberg у кулуарах конференції CEE Forum у Відні заявив міністр фінансів Естонії Юрген Лігі.

За його словами, у питанні допомоги Україні не може бути жодних обмежень, якщо на кону стоять фундаментальні цінності та безпека.

Лігі також зазначив, що все ще сподівається на використання заморожених російських активів для підтримки України, хоча нині цей механізм фактично не обговорюється на рівні ЄС.

Окремо міністр наголосив, що однією з ключових загроз залишається підрив єдності між союзниками.

«Найбільшим викликом на даний момент є руйнація єдності союзників, і я думаю, що ми маємо протистояти цьому, у тому числі в Європі», — підкреслив він.

Bloomberg звертає увагу, що Юрген Лігі має репутацію так званого фіскального яструба. Саме він після рецесії 2008 року проштовхував в Естонії болючі заходи жорсткої економії.

Водночас під час його нинішнього перебування на посаді міністра фінансів Естонія суттєво і швидко наростила оборонні видатки через побоювання можливої загрози з боку Росії.

Лігі також наголосив, що Європа повинна бути готовою взяти на себе більшу відповідальність у разі ослаблення підтримки з боку США.

«Європа має продовжувати фінансувати Україну, якщо США відрізають себе від союзників», — заявив він.

За його словами, підтримка України є недостатньою, і саме інші ліберальні демократії мають посилювати свою роль.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі виникли серйозні розбіжності щодо використання €90 млрд кредиту, який планують надати Україні.

Ми раніше інформували, що у Словаччині заявили про зміну формату участі у підтримці України.