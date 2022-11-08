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Фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців: Кулеба закликав бойкотувати бренди, які отримують криваві прибутки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців: Кулеба закликав бойкотувати бренди, які отримують криваві прибутки

Фото: ТСН.ua

Лідер українських дипломатів Дмитро Кулеба висловився про бренди, які досі працюють у Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії та таким чином фінансують російські воєнні злочини.

Про це українські дипломати повідомили у сервісі мікроблогів Twitter.

«Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з Росії», - йдеться у повідомленні.

Для тих, хто забував, які міжнародні компанії та бренди залишилися у Росії, МЗС наводить відповідну інфографіку. 

Додамо, що раніше Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з ринку РФ

Нагадаємо, що спротив війні народжує нові українські бренди

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Дата публікації
Перегляди
12
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