Фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців: Кулеба закликав бойкотувати бренди, які отримують криваві прибутки

Лідер українських дипломатів Дмитро Кулеба висловився про бренди, які досі працюють у Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії та таким чином фінансують російські воєнні злочини.

Про це українські дипломати повідомили у сервісі мікроблогів Twitter.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 7, 2022

«Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з Росії», - йдеться у повідомленні.

Для тих, хто забував, які міжнародні компанії та бренди залишилися у Росії, МЗС наводить відповідну інфографіку.

Додамо, що раніше Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з ринку РФ.

Нагадаємо, що спротив війні народжує нові українські бренди.

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