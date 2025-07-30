Фіндопомога від ЄС: Свириденко назвала суму, яку отримає Україна цьогоріч

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

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Український уряд планує 2025 року залучити 39 млрд дол. зовнішнього фінансування. Зокрема, у першому кварталі держава виконала 14 із 16 індикаторів програми підтримки Ukraine Facility і має отримати від Євросоюзу 12,5 млрд євро.

Про це премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у ефірі телемарафону.

«В цьому році ми плануємо як уряд залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно, ми працюємо з партнерами з тим, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році. Якщо ми кажемо про серпень, то всі заплановані платежі надійдуть вчасно», — запевнила Свириденко.

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Яка ситуація із фіндопомогою Україні?

Вона назвала «повністю контрольованою» ситуацію із зовнішнім фінансуванням України.

«Ми, як уряд, як держава, виконаємо всі соціальні зобов’язання перед українцями в повному обсязі», — сказала прем’єрка.

Вона нагадала, що цього року в межах програми підтримки від ЄС Ukraine Facility передбачена допомога для України у 12,5 млрд євро. Аби отримати ці гроші, держава має виконати певні індикатори, спрямовані на реформування тієї чи іншої галузі. За словами Свириденко, у першому кварталі Україна виконала 14 із 16 запланованих індикаторів.

«Останній індикатор, який ми виконували, це була реформа АРМА. Президент підписав закон на виконання цього індикатора. Ми як держава отримали 560 млн доларів. Це маленький приклад того, як працює ця система», — сказала очільниця уряду.

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Які реформи треба виконати для отримання грошей від ЄС?

За її словами, ще два індикатори перебувають на фінальній стадії виконання. Йдеться про ухвалення у другому читанні законопроєкту про децентралізацію та розширення штату Вищого антикорупційного суду. Там зараз триває конкурс на добір суддів, сказала Свириденко.

У Кабміні також очікують, що парламент на найближчих засіданнях розгляне зміни до державного бюджету, аби була змога в повному обсязі забезпечити потреби військових.

«Ми плануємо додати більше 400 млрд грн, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони», — повідомила прем’єрка.

Нагадаємо, 25 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що четвертий цього року транш фіндопомоги Україні від ЄС у межах Ukraine Facility, який Київ запросив ще у червні, буде наданий пізніше та у меншому від запланованого обсязі. Причина — Україна не виконала три з 16 реформ, обіцяних Євросоюзу.

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А 29 липня видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела поінформувало, що керівництво України отримало сигнал від Єврокомісії про те, що фінансування в межах Ukraine Facility може бути повністю зупинене, якщо надалі триватиме тиск на ключові антикорупційні інституції.