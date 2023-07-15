Фінляндія дорікнула Заходу за заяву про "невдячність" України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен дорікнула Заходу за заяви про те, що Україна "невдячна" за надану допомогу для війни з Російською Федерацією.

Про це дипломатка сказала в інтерв’ю Financial Times.

За її словами, країнам Заходу не варто розглядати допомогу Україні як благодійність. Адже "Україна бореться за нас".

"Вони борються за нашу свободу та архітектуру європейської безпеки”, – наголосила Валтонен.

Очільниця МЗС Фінляндії наголошує: жодної "втоми від війни немає". Що більше - вона сподівається, що її ніколи не буде. Разом з тим Валтонен закликає до того, аби країни Європи робили більше.

"Я думаю, що якою б сумною не була війна, ключовим висновком стало те, що в Європі раптово з’явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато більше, ніж ми робили раніше", - сказала очільниця МЗС Фінляндії.

Заява Воллеса, що Захід "не Amazon"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження, мовляв, Україні бути бути стриманішою з вимогами. За його словами, Києву потрібно бути вдячнішим західним союзникам за надану допомогу.

Ймовірно, приводом до такої заяви британського міністра стала критика президента Володимира Зеленського Альянсу за його нерішучість щодо України. Український лідер наголосив, що "невизначеність – це слабкість". За інформацією видання Politico, через цю заяву Захід образився на Зеленського.

Вже після слів Воллеса Зеленський жартома прокоментував заяву міністра оборони Британії. Глава держави заявив, що "не знає, як ще українцям потрібно подякувати" за надану Заходом допомогу, і запропонував Воллесу написати йому, як це потрібно зробити.

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