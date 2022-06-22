Фінляндія готова воювати з Росією в разі нападу – командувач Силами оборони

Фінляндія готова воювати з Росією в разі нападу – командувач Силами оборони

Фінляндія десятиліттями готувалася до російського нападу і чинитиме жорсткий опір, якщо він станеться.

Фінляндія створила значний арсенал, але вирішальним є мотивація її громадян.

Про це заявив командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Тімо Ківінен, пише Reuters.

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні – ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також повітряних сил", – сказав генерал.

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"Україна була важким шматком для пережовування (для Росії – ред.), як і Фінляндія", – наголосив Ківінен.

Він також заявив, що навіть після вступу країни до НАТО "основну відповідальність за оборону Фінляндії все одно нестиме Фінляндія".

Нагадаємо, голова МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що ​​"Гельсінські угоди не спрацювали, ми маємо створити щось нове".