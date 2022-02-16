Фінляндія підвищила боєготовність військ на тлі російської агресії

Рівень безпеки фінських Збройних сил був підвищений до BRAVO (B).

Фінляндія підвищила рівень боєготовності своїх військових, зокрема через загрозу вторгнення Росії до України.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Фінляндії.

"Рівень безпеки Збройних сил був підвищений до BRAVO (B). Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та осіб, що діють у зоні дії Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з літерними кодами A-D, де A – базовий рівень, а D – вищий рівень.

У Силах оборони кажуть, що їхні гарнізони та особовий склад не стикаються з більш високою, ніж зазвичай, загрозою насильства або застосування сили.

Нагадаємо, в Міноборони Росії 15 лютого заявили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ.

Проте американська розвідка не бачить відведення російських військ від українського кордону.

Про відсутність деескалації на кордоні з Україною заявив 16 лютого і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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